Zürich - Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung der Swiss Start Up Factory führt der Accelerator ein Advisory Board ein und konnte hierfür diverse hochkarätige Persönlichkeiten gewinnen.

Die Swiss Startup Factory (SSUF) blickt auf zwei erfolgreiche Aufbaujahre zurück und konnte sich in der Schweiz als unabhängiger und privatfinanzierter Startup Accelerator positionieren. Mit über 1'500 Startup Bewerbungen im Jahr 2016, zwei durchgeführten Accelerator Batches, einem Portfolio von über 50 Mentoren, der Mitgründung zehn Schweizer Jungfirmen und der strategischen Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Helvetia, Goldbach Group, AMAG und Red Bull Media House ist die Swiss Startup Factory bestens positioniert und kann mit voller Kraft in eine nächste Entwicklungsphase starten.

Das Advisory Board der Swiss Startup Factory unterstützt den Accelerator aktiv in strategischen Themen und fungiert als Türöffner bei wichtigen Stakeholdern. Im Laufe des Jahres wird das Advisory Board um weitere Mitglieder ergänzt werden.

Mike Baur, Co-Founder und Executive Chairman der Swiss Startup Factory führt aus: "Wir freuen uns sehr, dass wir diese hochklassigen Persönlichkeiten für uns gewinnen konnten. Ihre Zusage bekräftigt, dass wir in den letzten zwei Jahren gute Arbeit geleistet haben. Gleichzeitig traut man uns zu, über die nächsten Jahre nicht nur in der Schweiz, sondern auch international eine tragende Rolle in der Startup Szene spielen zu können."

Folgende Persönlichkeiten nehmen im Advisory Board der Swiss Startup Factory Einsitz:

Die Advisory Board Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge)

Prof. Dr. Rico Baldegger

Als Professor für Management und Entrepreneurship an der School of Management Fribourg fungiert Rico J. Baldegger als akademischer Koordinator des Masters in Entrepreneurship. Er studierte an der Universität St. Gallen und promovierte an der Universität Freiburg. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen über Entrepreneurship, Internationalisierung von KMUs und die Reorganisation von Familienunternehmen.

Dr. Robert Bider

Robert Bider ist Präsident des Verwaltungsrates der SENIOcare AG und Mitglied des Verwaltungsrates der Montana Capital Partners AG. Er ist Mitbegründer von Rhino Partners, einer Private Equity-Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Small-und Mid-Cap-Buyouts in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Zuvor war Bider 17 Jahre CEO der Hirslanden-Gruppe und massgeblich ...

