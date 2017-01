Zug - Die Bossard Gruppe hat im Geschäftsjahr 2016 den Absatz gesteigert. Insbesondere in Europa und den USA verbuchte das Unternehmen ein Plus, während Asien nur geringfügig zulegte. In den USA machte sich im vierten Quartal eine Übernahme positiv bemerkbar.

Der Umsatz wuchs 2016 insgesamt um 5,9% auf 695,0 Mio CHF, entsprechend einem Plus in Lokalwährungen (LW) von 5,0%, wie der Schraubenhandels- und Logistikkonzern am Donnerstag mitteilte. Im Schlussquartal des Jahres betrug das Plus rund 15%.

Damit hat Bossard die Prognosen der Analysten leicht übertroffen. Laut AWP Konsens haben die Experten mit einem Wert von 689,5 Mio CHF gerechnet.

Höhere Wachstumsdynamik in Europa im zweiten Halbjahr

In Europa verzeichnete Bossard einen Umsatzanstieg in Franken von 4,7% (LW 3,6%) auf 401,6 Mio CHF. In der zweiten Jahreshälfte habe die Wachstumsdynamik klar nach oben gezeigt und das vierte Quartal einen Zuwachs von 8,2% verbucht, heisst es. Dazu hätten die meisten Länder beigetragen. ...

