Bad Marienberg - Wir haben kein Vertrauen in eine Untersuchung des Falls Amri, die alleine von den Innenministern De Maiziere und Jäger kommt. Deswegen fordern wir bereits seit zwei Wochen eine unabhängige Aufarbeitung der Versäumnisse, so der FDP-Bundesvorsitzende, Christian Lindner, in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...