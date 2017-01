Das Schönste an Dividenden ist, wenn sie von Jahr zu Jahr mehr werden, ohne dass man dafür etwas tun muss. So kann auch aus einer anfangs sehr beschaulichen Dividendenzahlung über die Jahre hinweg ein hübsches Dividendeneinkommen heranwachsen.



Zwei Unternehmen, die in den letzten Jahren die Dividenden außerordentlich steigern konnten, sind Walt Disney (WKN:855686) und Mastercard (WKN:A0F602). Vergleicht man die heutigen Dividenden mit den Dividenden von vor sieben Jahren, dann sind diese vierfach oder gar zwölffach höher.

Disney: Aus 50 Euro werden 206 Euro

Walt Disney ist wohl jedem ein Begriff. Das Unternehmen ist weltbekannt für seine Vergnügungsparks und seine unzähligen Kino- und Animationsfilme ....

Den vollständigen Artikel lesen ...