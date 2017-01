Sunrun Inc. (San Francisco, Kalifornien, USA), Anbieter von privaten Solarstrom-Anlagen, und National Grid PLC, ein großes internationales Stromversorgungs-Unternehmen, meldeten am 10.01.2017 den Abschluss einer umfangreichen Partnerschaft mit Schwerpunkt auf Photovoltaik-Dachanlagen. Diese umfasst eine Marketing-Vereinbarung, eine Pilotanlage für Netzdienstleistungen und eine direkte Investition durch National Grid in Photovoltaik-Dachanlagen von Sunrun.

