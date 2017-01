DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Erhöhte Unsicherheit könnte sich am Donnerstag an den europäischen Börsen nach der Presekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump breit machen. Der mit Spannung erwartete erste Auftritt vor der Presse seit Sommer 2016 ließ am Vorabend mehr Fragen offen, als er Antworten lieferte. Außer der Kritik an der Pharmabranche lieferte Trump wenig Konkretes - auch nicht zum angekündigten Konjunkturprogramm. Stattdessen standen politische Fragen im Fokus. Positiv merken Händler in Asien immerhin an, dass Trump neue Attacken auf den Welthandel weitgehend unterlassen hat. Nach den vielen Worten komme es nun auf Taten an, so Konjunkturstratege Kent Engelke von Capitol Securities Management. Vor allem die Pharmawerte könnten unter Druck geraten, nachdem der Sektor in den USA am Vorabend deutliche Verluste verzeichnet hatte. Trump hatte unter anderem mehr Wettbewerb bei den Medikamentenpreisen eingefordert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

11:00 IT/Unicredit SpA, ordentliche und außerordentliche HV, u.a. zu Kapitalerhöhung über 13 Milliarden Euro und Reverse-Aktiensplit im Verhältnis 10:1, Rom

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: k.A. vorläufig: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj - DE 09:55 Destatis, PK zum BIP 2016, Berlin preisbereinigt verkettet PROGNOSE: +1,9% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj - IT 10:00 Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm - EU 11:00 Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj - US 14:30 Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 255.000 zuvor: 235.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2019 im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR Auktion 0,65-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2036 im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.264,00 -0,29% Nikkei-225 19.134,70 -1,19% Shanghai-Composite 3.120,97 -0,50% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.646,17 +0,54% DAX-Future 11.658,50 +0,72% XDAX 11.661,07 +0,71% MDAX 22.364,10 +0,72% TecDAX 1.847,35 +0,33% EuroStoxx50 3.307,94 +0,05% Stoxx50 3.043,80 +0,16% Dow-Jones 19.954,28 +0,50% S&P-500-Index 2.275,32 +0,28% Nasdaq-Comp. 5.563,65 +0,21% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,60 +43

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem etwas leichteren Start an Europas Börsen rechnen Händler am Donnerstag. "Die Trump-Rede gestern Abend hat nicht die erhofften Impulse geliefert", sagt ein Händler. Ein klarer roter Faden für die künftige Ausgestaltung der US-Politik sei nicht erkennbar gewesen. Konkrete Investitionspläne jenseits eines Mauerbaus gen Mexiko habe es nicht gegeben. Zumindest Gewinnmitnahmen sollten daher folgen. Allerdings habe Trump seine Absicht zur Schaffung von US-Arbeitsplätzen erneut klargemacht. Dies dürfte für weitere Investitionen in den USA sorgen, wie es bereits zahlreiche Autohersteller angekündigt hatten. Profitieren dürften nach der Pressekonferenz die Energiewerte, da Trump ihnen gegenüber eine freundliche Politik verfolgt. Energieaktien werden daher auch in Europa fester erwartet; in den USA gehörte die Branche mit 1,2 Prozent Plus zu den stärksten Gewinnern. Druck wird hingegen auf die Pharmawerte erwartet, da Trump ihnen gegenüber eine kritische Haltung eingenommen hat. Mit 1,6 Prozent Minus stellte die Branche an Wall Street daher den Hauptverlierer.

Rückblick: Kurz vor Beginn der mit Spannung erwarteten Rede des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Mittwochnachmittag setzten Anleger auf eben diesen und kauften Aktien. Mit den Börsen in Frankfurt, London und Zürich meldeten die drei größten Handelsplätze Europas neue Jahreshöchstkurse. Der europäische Pharmasektor rutschte in den letzten Handelsminuten jedoch noch ab und schloss 0,4 Prozent leichter. Trump griff zu Beginn seiner Ausführungen die US-Pharmaindustrie scharf an. Das belastete auch die Kurse europäischer Hersteller wie Sanofi, Roche, Novartis, Astrazeneca und Glaxosmithkline. Für diese sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt. Mehrere Kurstreiber sahen Händler in Europas Telekomsektor am Werk. BT Group profitierten mit einem Plus von 2,4 Prozent von einer Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley und Telecom Italia mit einem Plus von 2,2 Prozent von einem höheren Kursziel von Kepler Cheuvreux. Engie fielen um 3 Prozent, nachdem der französische Staat 100 Millionen Engie-Aktien für 1,14 Milliarden Euro platziert hatte.In London stiegen Aktien des Einzelhändlers J. Sainsbury um 1 Prozent. Das Unternehmen hat ein überraschend starkes Weihnachtsgeschäft gemeldet.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - VW stiegen um 3,4 Prozent. Der Konzern hatte wissen lassen, dass die Gespräche über eine Einigung mit dem US-Justizministerium weit gediehen seien. RWE stiegen um 3,5 Prozent und Eon um 4,9 Prozent. Die Barclays Bank hat RWE hochgestuft. Bei Eon mehren sich die Berichte, das der aktivistische Aktionär Knight Vinke den Stromkonzern dränge, das Stromnetz abzuspalten. Thyssenkrupp und Salzgitter legten jeweils um 3,3 Prozent zu. Die Deutsche Bank rät bei beiden zum Kauf. Eine Verkaufsempfehlung der UBS ließ Henkel um 0,3 Prozent nachgeben. Beiersdorf wurde von UBS ebenfalls auf "Verkaufen" gesenkt, der Kurs gab um 0,9 Prozent nach. Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank trieb dagegen Prosiebensat.1 um 2,2 Prozent nach oben. Nordex verloren 1,5 Prozent. Der Hersteller von Windkraftanlagen ist im vergangenen Jahr beim Auftragseingang etwas hinter den eigenen Zielen zurückgeblieben. Brenntag verteuerten sich um 2,6 Prozent. Laut Händlern hat die Bank of America-Merrill Lynch das Papier des Chemikalienhändlers auf eine Empfehlungsliste gesetzt. Bei K+S (+2,8 Prozent) setzten sich die Aktienkäufe vom Dienstag fort. Das Unternehmen sieht sich auf gutem Weg, die Ziele für die Sparte Salz zu erreichen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 11.661 Punkte

Parallel zur Wall Street habe der Gesamtmarkt noch etwas zugelegt, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Die VW-Aktie gewann 1 Prozent, nachdem die Einigung mit der US-Regierung im Abgasskandal nun in trockenen Tüchern ist.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Wall Street stand ganz im Zeichen der Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Während seiner Aussagen kam es zu einer erhöhten Volatilität, am Ende siegten aber die Optimisten. Trumps Kritik an der Pharmabranche, setzte den Sektor unter Druck. Bei Aktien kam es im späten Geschäft zu einer Erholung gegenüber den Tagestiefs. Zudem dürften die Märkte sich rasch der Berichtssaison zuwenden. Für Merck ging es 2,9 Prozent nach oben. Die FDA hat den Antrag des Konzerns auf eine beschleunigte Prüfung des Präparats Keytruda in einer Kombination mit einer Chemotherapie angenommen. Dagegen lagen andere Pharmawerte deutlich im Minus, belastet von Aussagen von Trump zur Branche. Trump hatte unter anderem mehr Wettbewerb bei den Medikamentenpreisen eingefordert. Im Dow verloren Pfizer 1,8 Prozent und Johnson & Johnson 1,3 Prozent. Noch stärker erwischte es Biotech-Werte, unter denen Endo International um 8,5 Prozent absackten und Perrigo um 6,9 Prozent. Zahlen kamen von KB Home und Supervalu. Letztere ist in ihrem dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht, was die Aktie um 7,4 Prozent drückte. KB Home stiegen um 2,2 Prozent. Die Aktie von JP Morgan profitiertevon einer Kaufempfehlung der UBS und stieg um 0,8 Prozent. Die Schweizer Bank hat überdies die Beobachtung von Wells Fargo mit der Einstufung "Neutral" aufgenommen. Wells Fargo legten 0,3 Prozent zu.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 10.13 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0608 +0,58% 1,0547 1,0564 +0,9% EUR/JPY 121,4399 -0,76% 122,3742 123,05 -3,1% EUR/CHF 1,0735 -0,00% 1,0736 1,0734 +0,2% EUR/GBP 0,8685 +0,16% 0,8687 1,1518 +1,9% USD/JPY 114,48 -1,31% 116,00 116,48 -2,1% GBP/USD 1,2214 +0,54% 1,2148 1,2170 -1,0%

Der Euro kann sich am Morgen über der Marke von 1,06 Dollar behaupten und damit die Gewinne vom Vorabend verteidigen. Der Dollar-Rückgang könnte bedeuten, dass die "Rally nach dem Wahlsieg Trumps erst einmal vorbei ist", so Analyst Takuya Kanda von Gaitame.com Research Institute. Der Abwärtsdruck für den Greenback könnte nun bis zur Amtseinführung von Trump am 20. Januar anhalten, ergänzt der Teilnehmer. Daneben rücken die Reden der Fed-Mitglieder im Handelsverlauf am Donnerstag in den Fokus.

ROHSTOFFE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 12, 2017 01:41 ET (06:41 GMT)

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,26 52,25 +0,0% 0,01 -2,7% Brent/ICE 55,19 55,1 +0,2% 0,09 -2,8%

Die Ölpreise erholten sich von den Verlusten des Vortages. Ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI wurde 2,8 Prozent höher bezahlt mit 52,25 Dollar. Der Preis war vorübergehend unter Druck geraten, nachdem Daten zu den Lagerbeständen in den USA einen starken Aufbau ausgewiesen hatten. Doch im Anschluss setzte eine Erholung ein. Offenbar hat Saudi-Arabien einige asiatische Abnehmer darüber informiert, dass es seine Lieferungen im Februar zurückschrauben wird. Überdies spielte am Ölmarkt - stärker als an den anderen Märkten - die Hoffnung auf eine Stimulierung der Wirtschaft durch Trump eine Rolle.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.198,87 1.191,54 +0,6% +7,33 +4,1% Silber (Spot) 16,83 16,73 +0,6% +0,10 +5,7% Platin (Spot) 984,85 972,25 +1,3% +12,60 +9,0% Kupfer-Future 2,61 2,61 +0,1% +0,00 +4,3%

Der Goldpreis profitierte vom fallenden Dollar und der Ungewissheit, die Trump hinterließ. "Die Märkte wollten Klarheit, aber sie haben sie nicht bekommen", so Trading Director Peter Hug von Kitco Metals. Der Preis rückte im späten Geschäft auf 1.191 Dollar je Feinunze vor nach einem Stand bei 1.189 am späten Dienstag. Im Tagestief war er sogar bis auf 1.177 Dollar gefallen. Im asiatischen Handel näherte sich der Goldpreis der wichtigen psychologischen Marke von 1.200 Dollar weiter an.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat das Tempo ihrer Zinssenkungen erhöht, da der Preisanstieg inmitten einer scharfen Rezession an Kraft verliert. Der geldpolitische Ausschuss der Banco Central do Brasil senkte den Leitzins Selic von 13,75 auf 13 Prozent. Der Zinsschritt war größer als die meisten Ökonomen erwartet hatten.

ITALIEN

Das italienische Verfassungsgericht hat am Mittwoch einen Antrag von Gewerkschaftsseite für einen Volksentscheid über einen wichtigen Bestandteil des umstrittenen Arbeitsgesetzes der Regierung Matteo Renzi zurückgewiesen, die bis Ende 2016 im Amt war.

BAYER

Die beiden Konzerne Bayer und Monsanto versuchen ihr Zusammengehen auch politisch abzusichern. So haben sich der Bayer-Vorstandsvorsitzende Werner Baumann und der Monsanto-Chef Hugh Grant mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump getroffen, um ihm die Vorzüge der Übernahme zu erläutern. Dies erklärten Vertreter der beiden Unternehmen.

VW I

Die milliardenschwere Einigung zwischen VW und der US-Regierung ist in trockenen Tüchern. Teil der Vereinbarung ist neben der Strafzahlung von 4,3 Milliarden US-Dollar ein Schuldeingeständnis des DAX-Konzerns, etwa einer halbe Million Dieselautos in den USA manipuliert und die Justiz bei ihren Ermittlungen behindert zu haben. Das geht aus den Gerichtsunterlagen und einer Mitteilung von VW hervor.

VW II

Sechs Volkswagen-Manager werden im Zuge des Abgasskandals von den US-Behörden beschuldigt. Ihnen wird vorgeworfen, an den betrügerischen Vorgängen rund um die VW-Dieselfahrzeuge beteiligt gewesen zu sein.

VW III

Südkorea hat die Pläne von Volkswagen für den Rückruf von 27.000 SUVs des Modells Tiguan genehmigt. Die Behörden hatten den Rückrufplan zuvor mehrmals als unzureichend zurückgewiesen. Mit der nun erfolgten Genehmigung könnte der Autobauer den Vorwurf der Manipulation von Abgaswerten in Südkorea bald beilegen.

HELLA

Hella hat im ersten Halbjahr besonders von einem guten Geschäft mit Autoteilen (Aftermarket) profitiert und sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2016/17 bestätigte das Unternehmen. Für das erste Halbjahr wurden folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

1. Halbjahr 2016/17 2015/16 Prognose Umsatz 3.198 3.159 3.245 EBIT bereinigt 268 256 266 EBIT 245 203 260 Ergebnis nach Steuern u. Dritten k.A. 128 182 Ergebnis je Aktie k.A. 1,16 1,63

SÜDZUCKER

Südzucker hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres dank des Gewinns im Zuckergeschäft das operative Ergebnis deutlich gesteigert. Diese Entwicklung macht den MDAX-Konzern zuversichtlicher für das gesamte Geschäftsjahr. Die Prognose zum operativen Ergebnis 2016/17 wurde angehoben. Die Umsatzschätzung hat unverändert Bestand. Das Unternehmen hat folgende Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro):

3. Quartal 2016/17 2015/16 Prognose Umsatz 1.700 1.618 1.753 Operatives Ergebnis 118 64 98 Ergebnis nSt und Dritten 74 45 54 Ergebnis je Aktie 0,36 0,23 -- === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2017 01:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.