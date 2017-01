Porsche zündet den Turbo. Gestern stand die Aktie des Mehrheitseigners von Volkswagen so hoch wie seit 16 Monaten nicht mehr. Mit einem Mini Future Long kann sich bei steigenden Notierungen der Porsche-Aktie auf Sicht eine Trend-Chance von 200 Prozent ergeben. Im Update: ThyssenKrupp.

Weil eine weitere Einigung mit der US-Regierung im Skandal um Abgas-Manipulation bei Diesel-Fahrzeugen gefunden scheint, reagierte die Börse erleichtert. Die Aktie von Volkswagen stieg um 3,4 Prozent. Für Mehrheitseigner Porsche ging es sogar um 4,0 Prozent nach oben. Die Porsche Automobil Holding hält 52,2 Prozent an Volkswagen, das einem Anteil am gezeichneten Kapital von 30,8 Prozent entspricht. Der eigentliche Sportwagen-Hersteller Porsche wiederum ist eine Tochter von Volkswagen. Die Holding ist eine 2007 gegründete, an der Börse notierte Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart, deren mit Abstand bedeutendste Beteiligung seit 2009 die an Volkswagen ist. Neben diesem Kerninvestment plant Porsche nach eigenen Angaben, strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Im September 2014 erwarb Porsche hierzu zehn Prozent am Verkehrsdaten-Anbieter Inrix.

Porsche (Tageschart in Euro)

Charttechnisch beschleunigte die Porsche-Aktie ab Dezember ihr Tempo. Nachdem sie im ersten Halbjahr in einer volatilen Seitwärtsphase ...

