Lieber Leser,

der Goldpreis konnte sich im Rahmen der US-Dollar Korrektur ebenfalls erholen. Sogar mehr als von vielen erwartet. Aktuell peilt er jedoch einen starken Widerstand bei 1.200 US-Dollar je Feinunze an. Gleichzeitig gewinnt der US-Dollar wieder etwas an Wert. Unserer Meinung nach könnte es sich ab der Preiszone um 1.200 US-Dollar nun entscheiden, ob der Goldpreis weiter in Richtung 1.280 US-Dollar steigt oder nicht. Der Widerstandsbereich um 1.200 hat es allerdings in sich, ...

