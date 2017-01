Neben den französischen bleiben weiterhin zwei Banken tonangebend auf dem EUR Primärmarkt. So hat Santander Consumer Finance gestern die am Tag davor angekündigten Senioremission im Volumen von EUR 1,25 Mrd. (5J, A3/BBB+/A-) bei MS+85 BP gepreist. Zusätzlich veröffentlichte Santander deren Fundingplan. Geplant ist so bald wie möglich "non-preferred senior" (NPS) Anleihen zu emittieren. In diesem Jahr sind EUR 20 Mrd. und 2018 EUR 15,5 Mrd. vorgesehen. Intesa platzierte eine 7jährige Senioranleihe (EUR 1 Mrd., Baa1/BBB-/BBB+) bei MS+115 BP. Nachdem die französischen Banken bislang den Primärmarkt für die neuen NPS Anleihen nutzten, wich die Societe Generale von dem Trend ab und platzierte einen (CB) Covered Bond (EUR 750 Mio.,...

