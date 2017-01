Genug gefallen. Der Silberpreis befindet sich zwar seit Juli letzten Jahres im Abwärtstrend, doch drehten die Notierungen um 15,70 US-Dollar zuletzt nach oben um. Die Oberseite der fallenden Tendenz befindet sich derzeit um 18,60 US-Dollar und kann als Ziel eines steigenden Silberpreises gelten.

Der seit Mitte letzten Jahres bestehende Abwärtstrend bei Silber lässt sich derzeit zwischen 15,50 und 18,60 US-Dollar beschreiben. Dabei verlor der Silberpreis am Tief von Mitte Dezember rund 26 Prozent seines Wertes. Innerhalb dieser Bewegung kamen die Notierungen Mitte bis Ende Dezember an der Unterseite an, änderten dort allerdings ihre Richtung und tendieren seitdem wieder nach oben. ...

