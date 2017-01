Der börsenotierte Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern Agrana hat in den ersten drei Quartalen im Geschäftsjahr 2016/17 (per 30. November) einen Gewinn von 92,5 Mio. Euro erzielt. In der Vorjahresperiode waren es mit 70,8 Mio. Euro um 34,5 Prozent weniger gewesen. Der Konzernumsatz liegt aktuell um 3,1 Prozent über dem Vorjahreswert ...

