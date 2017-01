Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Roche Holding -0,69% auf 245,8, davor 6 Tage im Plus (3,99% Zuwachs von 238 auf 247,5), SMI® PR -0,26% auf 8427,15, davor 6 Tage im Plus (2,79% Zuwachs von 8219,87 auf 8449,19), Roche GS -1,07% auf 240,8, davor 6 Tage im Plus (4,64% Zuwachs von 232,6 auf 243,4), Evonik +1,71% auf 27,695, davor 6 Tage im Minus (-5,14% Verlust von 28,7 auf 27,23), Travelers Companies +0,4% auf 117,65, davor 6 Tage im Minus (-4,28% Verlust von 122,42 auf 117,18), LPKF Laser +3,48% auf 7,189, davor 6 Tage im Minus (-4,42% Verlust von 7,27 auf 6,95), GlaxoSmithKline -0,56% auf 1588,2, davor 5 Tage im Plus (2,27% Zuwachs von 1561,8 auf 1597,2), QSC +0,62% auf 1,937, davor 5 Tage im Minus (-3,75% Verlust von 2 auf 1,93), Chevron +0,84% auf 115,93, davor 5 Tage im Minus...

