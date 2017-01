FRANKFURT (Dow Jones)--Am Euro-Rentenmarkt geht die Aufwärtsbewegung am Donnerstagmorgen weiter. Der Bund-Future steigt gegen 8.25 Uhr MEZ um 32 Ticks auf 163,92 Prozent und ist im Tageshoch von 163,97 Prozent wie schon am Vortag nur knapp am Sprung über 164 Prozent gescheitert. "Der Bund-Future legte gestern moderat zu, wozu wohl auch die Rede Donald Trumps und die Suche der Anleger nach sicheren Häfen beigetragen haben dürfte", sagt Ralf Bergheim von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Das Tagestief des Bund-Futures liegt bei 163,78 Prozent bei bislang rund 19.000 gehandelten Kontrakten. Die Helaba macht aus technischer Sicht wichtige Unterstützungen erst bei 162,47 und um die Marke von 162,00 Prozent aus. "Der nächste Widerstand jenseits von 163,74 Prozent liegt bei 164,94 Prozent in Form des bisherigen Jahreshochs", sagt der Rentenanalyst Ulrich Wortberg.

