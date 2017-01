Hannover - Die kanadische Wirtschaft konnte auf mehrere Jahre soliden Wachstums zurückblicken, so die Analysten der Nord LB. So habe das durchschnittliche BIP-Wachstum in den Jahren 2010 bis 2014 etwa 2,6% betragen. In 2015 und 2016 habe allerdings die Dynamik mit 0,9% bzw. vermutlich 1,3% spürbar abgenommen: Kanada sei dabei im Fahrwasser der wirtschaftlichen Entwicklung der USA gefahren - als größtem Handelspartner.

