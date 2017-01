PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich zieht die Inflation weiter an. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) seien im Dezember um 0,8 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer zweiten Schätzung mit. Volkswirte hatten mit der Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet. Im November hatte die Inflation bei 0,7 Prozent gelegen und im Oktober bei 0,5 Prozent.

Auch bei der Preisentwicklung im Monatsvergleich gab es keine Überraschung. In dieser Abgrenzung meldete Insee für Dezember einen Anstieg der HVPI-Verbraucherpreise um 0,3 Prozent und bestätigte damit wie erwartet die erste Schätzung.

Der Preisanstieg im Dezember geht den Angaben zufolge vor allem auf höhere Preise bei frischen Lebensmitteln und Energie zurück. Seit mehreren Monaten zieht die Inflation in Frankreich auf niedrigem Niveau an. Die Inflationsrate liegt aber unter dem Niveau der Eurozone, die im Dezember bei 1,1 Prozent lag./jkr/tos/fbr

