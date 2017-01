ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Dank einer fulminanten Rallye beendete der DAX das Börsenjahr 2016 mit einem deutlichen Plus. Selbst der überraschende Wahlsieg Trumps in den USA und der Rücktritt Mateo Renzis in Italien bremsten den Schlussspurt nicht. Warum der deutsche Leitindex sein "Pulver" für 2017 damit bereits verschossen hat, erläutert Andras Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.