Köln (ots) - Gelingt der deutschen Handball-Nationalmannschaft der nächste große Coup? Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) zeigt die Highlights der deutschen Matches und aller anderen Spiele vom WM-Turnier in Frankreich.



Das deutsche Handball-Team startet als amtierender Europameister die Mission Weltmeister-Titel. Wie sich das DHB-Team schlägt, könnt ihr auf Sportdeutschland.TV hautnah im Video verfolgen.



7Sports, die Sport Business-Unit der ProSiebenSat.1 Media SE, hat sich kurzfristig in Kooperation mit der Axel Springer SE zum Start der Handball-WM in Frankreich Highlight-Rechte an allen Spielen der IHF Men's World Championship 2017 gesichert. Die Auswertung erfolgt online auf den Plattformen ran.de, bild.de und Sportdeutschland.TV sowie im Free-TV in den Nachrichtenformaten der ProSiebenSat.1 Group.



Die Highlights der deutschen Spiele stehen rund 30 Minuten nach Abpfiff für euch bereit. Außerdem zeigt Sportdeutschland.TV Zusammenfassungen aller anderen Matches.



Darüber hinaus berichten die "SAT.1 Nachrichten", "NEWSTIME" auf ProSieben und die "kabel eins news" regelmäßig im TV über die deutschen Spiele. Auch bild.de wird Highlights der deutschen Spiele präsentieren.



Die Handball-WM findet vom 11. bis 29. Januar in Frankreich statt. Für Erfolgstrainer Dagur Sigurdsson wird es das letzte Turnier als Coach der deutschen Mannschaft sein. Das DHB-Team startet am 13. Januar um 17:45 Uhr gegen Ungarn in das Turnier.



Link: http://sportdeutschland.tv/handball-wm-2017



Über Sportdeutschland.TV:



Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender. Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt in die Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken, Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen und On-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programm umfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverse Bundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen und Hintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und die Menschen und Geschichten dahinter.



Über die DOSB New Media GmbH:



Die DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverband des Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hat das Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für den deutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungen auf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte 2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur ProSiebenSat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbH von den Geschäftsführern Oliver Beyer, Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. Unternehmensstandort ist Köln.



