Ein Gold-Investment in 2017? Das sollten Anleger wissen

Nicht nur Gold-Fans sollten diesen Beitrag lesen. Die Jahresprognose eines Goldhändlers lässt nämlich aufhorchen.

Das neue Börsenjahr ist noch nicht allzu weit gekommen. Dennoch sind die Themen voll besetzt. Steigende Zinsen in Amerika. Rekordhochs an der Wall Street in New York. Unklarheit über die Politik des gewählten US-Präsidenten Trump - erst recht nach dieser Muppet-Show-Pressekonferenz gestern. Und der Klassiker: Die EU und deren politische Unsicherheiten. Alles in allem ein herrlicher Mix.

Da könnte was gehen. Vielleicht für Gold?

Jetzt mag der eine oder andere staunen und sagen: Moment, war es nicht so, dass nach dem überraschenden Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl in den USA die Inflations- und Konjunkturerwartungen stiegen, und damit einher auch die Zinsen kletterten sowie entsprechend Gold unter Druck geraten war? Stimmt! Denn wir wissen alle:

