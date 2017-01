Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Pkw-Markt boomt - Volkswagen lässt Rivalen hinter sich

Angetrieben von Steuervorteilen für Fahrzeuge mit kleinen Motoren schoss der Pkw-Absatz in China 2016 um 15 Prozent in die Höhe. Der Absatz stieg damit in dem weltweit größten Pkw-Markt so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr. 2013 war ein Plus von 16 Prozent verzeichnet worden. Insgesamt wurden nach Angaben des Branchenverbands 24,38 Millionen Pkw verkauft. Der vom Abgasskandal gebeutelt Konzern Volkswagen führte die ausländischen Anbieter derweil an. Er verkaufte in China 3,98 Millionen Fahrzeuge, 12 Prozent mehr als im Vorjahr.

Brasiliens Notenbank beschleunigt geldpolitische Lockerung

Die brasilianische Notenbank hat das Tempo ihrer Zinssenkungen erhöht, da der Preisanstieg inmitten einer scharfen Rezession an Kraft verliert. Der geldpolitische Ausschuss (Copom) der Banco Central do Brasil senkte den Leitzins Selic von 13,75 auf 13 Prozent. Der Zinsschritt war größer als die meisten Ökonomen erwartet hatten. Die beiden vorangegangenen Schritte im Lockerungszyklus waren jeweils 0,25 Prozentpunkte groß.

Ökonomen wollen Populismus mit mehr Sozialpolitik kontern

Führende deutsche Wirtschaftsforscher haben eine Stärkung des sozialen Zusammenhalts gefordert, um zunehmenden populistischen Tendenzen die Nahrung zu entziehen. Europa stehe vor großen Herausforderungen, außer der Bekämpfung des Populismus unter anderem zunehmender Protektionismus und Gefahren für die Finanzstabilität, erklärten die Chefs mehrerer Konjunkturinstitute beim "Leibniz-Wirtschaftsgipfel" in Berlin.

Bundestag debattiert über Konsequenzen aus Berliner Terroranschlag

Der Bundestag befasst sich kommende Woche mit den Konsequenzen aus dem Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz. Am Mittwoch werde eine aktuelle Stunde dazu auf Vorschlag der Fraktionen von SPD und CDU/CSU stattfinden, kündigte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Christine Lambrecht, an. Die Debatte soll nach ihren Angaben den Titel "Entschieden gegen Gefährder vorgehen - Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit" tragen.

Monsanto-Übernahme soll Trump schmackhaft gemacht werden

Die beiden Konzerne Bayer und Monsanto versuchen ihr Zusammengehen auch politisch abzusichern. So haben sich der Bayer-Vorstandsvorsitzende Werner Baumann und der Monsanto-Chef Hugh Grant mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump getroffen, um ihm die Vorzüge der Übernahme zu erläutern. Dies erklärten Vertreter der beiden Unternehmen.

US-Geheimdienstdirektor berät mit Trump über angeblich belastende Informationen

US-Geheimdienstdirektor James Clapper hat mit dem künftigen Präsidenten Donald Trump über die Medienberichte über angeblich belastende russische Geheimdienstinformationen beraten. Er habe Trump am Mittwochabend seine "tiefe Bestürzung" über die Berichte zum Ausdruck gebracht, erklärte Clapper. Er sei sich in dem Gespräch mit Trump einig gewesen, dass die Berichte "äußerst zerstörend und schädlich für unsere nationale Sicherheit" seien.

Designierter US-Außenminister kündigt härtere Gangart gegenüber China an

Der designierte US-Außenminister Rex Tillerson hat wegen Chinas Vorgehen im Südchinesischen Meer eine härtere Gangart gegenüber Peking angekündigt. "Wir werden China ein klares Signal senden müssen", sagte Tillerson bei seiner Befragung im Senat in Washington. China müsse den Bau künstlicher Inseln einstellen, zudem dürfe China kein Zugang zu diesen Inseln gestattet werden.

Designierter US-Außenminister Tillerson lehnt TPP nicht ab - anders als Trump

Im Gegensatz zum künftigen US-Präsidenten Donald Trump ist dessen designierter Außenminister Rex Tillerson kein Gegner des Freihandelsabkommens für den Pazifikraum (TPP). "Ich lehne TPP nicht ab", sagte Tillerson bei seiner Anhörung im US-Senat. Er teile lediglich einige Ansichten Trumps "in Bezug darauf, ob die ausgehandelte Vereinbarung allen Interessen Amerikas am besten dient".

USA reicht WTO-Beschwerde gegen China wegen Aluminium ein - Kreis

Die noch im Amt befindliche US-Regierung wird voraussichtlich offiziell gegen chinesische Staatshilfen für die riesige Aluminiumindustrie des Landes vorgehen. Informanten zufolge wird die Obama-Regierung am Donnerstag eine formelle Beschwerde gegen Peking bei der Welthandelsorganisation (WTO) einreichen. China würde die Branche mit viel zu billigen Krediten der Staatsbanken oder Energievergünstigen versorgen, lauten die Anklagepunkte.

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 1,416 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,464 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 1,416 Bill JPY; +28,0% gg Vj

