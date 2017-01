DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:

THE FOLLOWING BONDS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN



3,5"NEW AREVA HLD. 10-21 MTN A9RA FR0010941690

4,625"NEW AREVA HLD. 11-17 MTN A9RC FR0011125442