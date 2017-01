Noch sind die 20.000 Punkte im Dow Jones nicht erreicht. Bringen saisonale Muster wie das 7er-Jahr nach dem Trump-Effekt einen weiteren Boom? Oder schlägt der Nachwahlkater durch, Matthias Hüppe von der HSBC? "Unter dem Strich steht historisch betrachtet, was sich nicht in die Zukunft fortschreiben lässt, ein Minus in den 7er Jahren.", sagt Matthias Hüppe von der HSBC im Gespräch mit Antje Erhard. Auch Nachwahljahre böten - vor allem im dritten Quartal - Rückschlags-Wahrscheinlichkeiten. Nehmen Anleger nun besser Gewinne mit? Oder setzen sie auf Europa?