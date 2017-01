Von Giovanni Legorano

ROM (Dow Jones)--Die italienische Großbank Unicredit muss für ihren geplanten Stellenabbau zunächst tief in die Tasche greifen: Im Schlussquartal 2016 werden im Zusammenhang mit den Entlassungen Kosten in Höhe von 1,7 Milliarden Euro verbucht, wie die Unicredit SpA am Donnerstag mit.

Die gemessen an der Bilanzsumme größte Bank Italiens hatte im Dezember neben dem Jobabbau eine Kapitalerhöhung von 13 Milliarden Euro bis Ende März und den Abbau ihres Bestands an notleidenden Krediten angekündigt, um die Kapitalausstattung zu verbessern. Bis 2019 sollen zusätzlich zu bereits geplanten Streichungen weitere 6.500 Stellen wegfallen. Damit würde die Belegschaft bis 2019 insgesamt um 14.000 Mitarbeiter oder 10 Prozent schrumpfen. Die Personalkosten sollen um 1,1 Milliarden Euro sinken.

Seinerzeit hatte die Unicredit SpA auch eine Wertberichtigung von 8,1 Milliarden Euro angekündigt, um Verluste aus den notleidenden Krediten zu decken. Faule Kredite im Volumen von 17,7 Milliarden Euro brutto sollen verbrieft und an Investoren verkauft werden. Vor Beginn einer Aktionärsversammlung, die die Pläne genehmigen soll, teilte die Bank mit, die Kapitalerhöhung und die Reduzierung des Risikos in der Bilanz seien von keiner Aufsichtsbehörde verlangt worden.

