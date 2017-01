FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE beteiligt ausländische Sender an ihrem Multi-Channel-Netzwerk (MCN) Studio71. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung erwirbt die italienische Mediaset 5,5 Prozent und die französische TF1 Group 6,1 Prozent an Studio71. Die Unternehmensbewertung von Studio71 beläuft sich laut dem DAX-Konzern auf rund 400 Millionen Euro. Bei Prosiebensat1 verblieben circa 70 Prozent der Anteile.

Im Rahmen der Transaktion erwerbe der Münchner Medienkonzern zudem eine strategische Minderheitsbeteiligung an "Finder Studios", einem französischen MCN, an dem TF1 bereits Anteile hält. Die Beteiligung an Finder Studios stehe unter Vorbehalt der Genehmigungen durch das Bundeskartellamt und die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde. Darüber hinaus haben Prosiebensat1 und Mediaset die Gründung eines Joint Venture in Italien vereinbart, um das MCN-Geschäftsmodell auch im italienischen Markt auszurollen, wie es weiter hieß.

"Die Partnerschaft mit der TF1 Group und Mediaset eröffnet uns den Zugang zu europäischen Schlüsselmärkten, in denen der Online-Video-Markt gerade richtig Fahrt aufnimmt und große Potenziale verspricht", wird Christof Wahl, Digitalvorstand und COO von Prosiebensat1, in der Mitteilung zitiert.

Studio71 wurde 2013 von den Geschäftsführern Sebastian Weil und Ronald Horstman gegründet und habe sich schnell als Marktführer mit monatlich rund 500 Millionen Video-Views im deutschsprachigen Raum etabliert. Mit der Mehrheitsübernahme am US-Netzwerk "Collective Digital Studio", das mittlerweile ebenfalls unter dem Namen Studio71 firmiert, erreiche das MCN rund 6 Milliarden Video-Views im Monat und gehöre zu den Top 5 weltweit mit einem Fokus auf Premium-Kanäle. Studio71 ist mit insgesamt acht Niederlassungen in fünf Ländern vertreten und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. In Kürze werden nun weitere Büros und Teams in Paris und Mailand hinzukommen.

