Jubiläumsfonds der OeNB unterstützt 2017 und 2018 im Bereich Wirtschaftswissenschaften Projekte zum Thema "Finanzmarkt und Finanzmarktstabilität"

Wien (APA-ots) - Der Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) förderte seit seiner Gründung im Jahr 1966 die wissenschaftliche Forschung in Österreich mit bislang rund 775 Mio EUR. Mit "Finanzmarkt und Finanzmarktstabilität" wird nun ein neuer zusätzlicher Förderschwerpunkt im Bereich der Wirtschaftswissenschaften festgesetzt.

Eine funktionierende und leistungsfähige Volkswirtschaft braucht als zentrales Bindeglied ein stabiles und robustes Banken- und Finanzsystem. Eine effiziente und reibungslose Versorgung der Unternehmen, der privaten Haushalte und der öffentlichen Hand mit finanziellen Mitteln erfordert das Vertrauen in die Stabilität des Banken- und Finanzsystems. Dieses muss daher nachhaltig gesichert werden.

Bis zum heutigen Tag sind die Auswirkungen der globalen Finanzmarktkrise in Österreich und der EU spürbar. Um zukünftige Finanzmarktkrisen, die hohe volkswirtschaftliche Kosten verursachen, zu vermeiden, werden im Schwerpunktthema "Finanzmarkt und Finanzmarkt¬stabilität" Forschungsvorhaben gefördert, die zum einen die hohe Relevanz der Wahrung der Finanzmarktstabilität in Österreich und Europa aufzeigen und zum anderen wirtschaftspolitische Instrumente und makroprudenzielle Maßnahmen zur Vermeidung von künftigen Finanz(markt)krisen entwerfen, bewerten und letztlich vorschlagen sollen.

Das Schwerpunktthema "Finanzmarkt und Finanzmarktstabilität" gilt für die Vergabesitzung 2017 (zusätzlich zum Schwerpunktthema "Competitiveness in Austria - stylized facts, economic analysis, challenges and policy options") sowie für die Vergabesitzungen 2018. Die Frist zur Einreichung von Projektanträgen für die Vergabesitzung im Jahr 2017 (Entscheidung im Dezember) beginnt am 1. Februar 2017 und endet am 5. April 2017 (mittags). Weitere Termine werden zeitgerecht bekannt gegeben. Nähere Informationen zum Schwerpunktthema "Finanzmarkt und Finanzmarktstabilität" finden Sie in Kürze auf der OeNB-Website.

