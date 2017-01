Lieber Leser,

es gibt eine saisonale Börsenweisheit, die besagt, dass die allgemeine Aktienperformance eines gesamten Jahres ungefähr derjenigen der ersten fünf Handelstage im Januar entsprechen wird. Es ist in etwa mit der Börsenweisheit zu vergleichen "Sell in may and go away, but remember to come back in september". Auch im letzten Jahr konnte man vermehrt von diesem Phänomen lesen, vor allem, weil der Börsenstart in 2016, sich als der schlechteste in der Börsengeschichte erwiesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...