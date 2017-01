Lieber Leser,

in der vergangenen Woche haben wir Sie auf den möglichen technischen Ausbruch in Silber hingewiesen. Die Trendlinie, die den kurzfristigen Abwärtstrend markierte, verlief dabei im Bereich bei 16,30 US-Dollar je Feinunze. Wichtig war für die Bestätigung des kurzfristigen Ausbruchs, der Schlusskurs auf zumindest Tagesbasis über diesem Preisniveau. Der Silberpreis schloss am 04.01 klar darüber. Bis heute hat der Silberpreis seit dem Ausbruch 3,00 % an Wert hinzugewonnen. ...

