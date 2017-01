12.01.2017 Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) London/Wien - Mag. Heike Arbter, Managing Director bei der Raiffeisen Centrobank, wurde vom renommierten Finanzmagazin Acquisition International mit dem Titel Banker of the Year 2016 in Österreich ausgezeichnet. Für Arbter, die seit 1997 in der Raiffeisen Centrobank für den Bereich Strukturierte Produkte verantwortlich zeichnet und die Bank zum führenden Emittenten von Zertifikaten in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa aufgebaut hat, ist der Award eine unerwartete aber freudige...

