Um 10: DAX zollt höherem Euro Tribut - US-Bilanzen müssen hohe Bewertung rechtfertigen

So schnell wie die Euphorie vor der Rede des designierten US-Präsidenten Donald Trump gestern an der Börse aufkam, so schnell ist sie heute schon wieder verflogen. Große Überraschungen im Auftritt Trumps blieben aus, so verpasste auch der Dow Jones ein weiteres Mal den Sprung über die Marke von 20.000 Punkten. Und nach der Euro-Rally fällt es dem Deutschen Aktienindex heute schwer, die Marke von 11.600 Punkten zu verteidigen.

Die Bewertungen am US-Aktienmarkt liegen aktuell 20 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Immer wenn Investoren in der Vergangenheit derartige Aufschläge bezahlt haben, wollten sie umso sicherer sein, dass die Unternehmen die hochgesteckten Gewinnsteigerungen auch bestätigen können. In dieser Berichtssaison spielen vor allem die Ausblicke der Firmen in einer vor uns liegenden Ära Trump eine wichtige Rolle. Die Frage ist, ob "Corporate America" tatsächlich bereit ist für den Trump'schen Aufschwung?

