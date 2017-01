Ein steigender Eurokurs hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Donnerstagmorgen die Suppe versalzen. Für den Dax (DAX 30) ging es in der ersten Handelsstunde um 0,59 Prozent nach unten auf 11 577,02 Punkte.Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,34 Prozent auf 22 288,25 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDAX büßte 0,95 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...