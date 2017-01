Christian Kern hat eine klare Botschaft: Das vom Stillstand gebeutelte Österreich muss wieder große Ziele anstreben. Wie die aussehen sollen, hat er in einer Rede erläutert. Dabei verschwamm eine wichtige Grenze.

Es klang fast nach einem Trump-Slogan: "Machen wir unser Land wieder stark", rief Österreichs Kanzler Christian Kern (SPÖ) am Ende einer fast zweistündigen Grundsatzrede. Das vom Stillstand gebeutelte Land solle endlich wieder große Ziele anstreben. Eines davon: Die Alpenrepublik soll ein Umwelt-Modellstaat werden. "Wir wollen einen revolutionären Umbau unserer Energiesysteme erreichen", sagte der Kanzler am Mittwochabend vor 1500 Zuhörern in Wels. Bis 2030 sollen durch kluge politische Rahmenbedingungen 40 Milliarden Euro an privaten Investitionen in Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik, in die Erneuerung der Netze und in die Energie-Effizienz fließen.

Doch damit nicht genug: 1500 Euro Mindestlohn, eine noch nie da gewesene Entrümpelung der teils grotesken bürokratischen Vorschriften, ein verbessertes Umfeld für kleine und mittlere Unternehmen, dazu eine Erbschaftssteuer für alle, die mehr als eine Million Euro erben. 200.000 ...

