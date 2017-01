SEATTLE (IT-Times) - Amazon.com will seine loyalsten Kunden noch mehr an sich binden. Hierfür bringt der Online-Händler eine neue Kreditkarte für Prime-Kunden an den Start. Prime-Kunden, welche die neue Amazon-Kreditkarte nutzen, erhalten fünf Prozent auf alle Amazon-Käufe rückerstattet. Die Amazon-Kreditkarte...

Den vollständigen Artikel lesen ...