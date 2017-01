Der Dollar verlor an Wert, die Kurse an den Börsen gaben nach und Anleger flüchteten in als sicher geltende Anlagehäfen. Zwar betonte Trump, er werde "der grösste Arbeitsplatzbeschaffer sein, den Gott je geschaffen hat." Substanziell hat die Konferenz nach Einschätzung von Ökonomen aber keine Klarheit über die künftige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...