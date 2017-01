Stadtlohn - Der EUR notierte gestern morgen bei 1,0560/1,0530, so die Experten von "day-trading-live.de". Der EUR habe bereits am frühen Vormittag deutlicher nachgegeben und sei mehr oder weniger direkt an die 1,0500 USD gerutscht. Hier sei es dann zu Konsolidierungsversuchen gekommen, die aber gescheitert seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...