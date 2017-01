Irgendwann kommt es in jedem Trend zu einer Gegenbewegung, die Börse ist in keine Richtung eine Einbahnstraße. Die Frage ist eben immer nur, wann es soweit ist. Da es in der Natur der Sache liegt, dass ein Tief oder Hoch, ein markanter Sendepunkt nicht vorhersagbar ist, muss man sich an Indizien orientieren und das Chance/Risiko-Verhältnis anhand dessen regelmäßig neu bewerten.

Bei Medigene ist nun ein solches Indiz aufgetaucht, dass zumindest ein Rücksetzer fällig sein könnte. Worum geht es? Ein Blick auf den Chart:

Wie Sie die Überflieger von morgen finden, zeigen wir Ihnen in unserem soeben erschienenen Exklusiv-Report "Unsere Aktien-Tipps 2017", den Sie hier herunterladen können. Natürlich absolut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...