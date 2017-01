Wien - Neben den französischen bleiben weiterhin zwei Banken tonangebend auf dem EUR-Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe Santander Consumer Finance gestern die am Tag davor angekündigte Senioremission im Volumen von EUR 1,25 Mrd. (5J, A3/BBB+/A-) bei MS+85 BP gepreist. Zusätzlich habe Santander deren Fundingplan veröffentlicht. Geplant sei so bald wie möglich "non-preferred senior" (NPS)-Anleihen zu emittieren. In diesem Jahr seien EUR 20 Mrd. und 2018 EUR 15,5 Mrd. vorgesehen. Intesa habe eine 7-jährige Senioranleihe (EUR 1 Mrd., Baa1/BBB-/BBB+) bei MS+115 BP platziert.

