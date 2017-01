Bereits den zweiten Tag in Folge zeigt sich das Papier von E.ON durchaus dynamisch und konnte sich im heutigen Handel über wichtige Widerstandsmarken hinwegsetzen - damit festigt sich eine ausgesprochen wichtige Bodenformation aus den letzten Monaten und dürfte nun eine Trendwende einleiten können.

Verlierer der sogenannten Energiewende waren in den letzten Jahren eindeutig die Versorger, wozu auch das Wertpapier von E.ON zählt. Die Aktie verlor Mitte 2015 massiv an Wert und rutschte zunächst auf ein Verlaufstief von 7,07 Euro ab. Anschließend stellte sich eine volatile Seitwärtsbewegung ein, die allerdings nicht höher als 10,24 Euro hinaus ragte - im September 2016 kam der nächste Schock und ein anschließender Abverkauf auf das Niveau von rund 6,00 Euro. Doch in diesem Bereich gelang es gegen Ende des Jahres einen tragfähigen Boden auszubilden und ab Anfang Dezember wieder an Wert zu gewinnen. Zunächst kletterte die Aktie an die Vorhochs um 6,86 Euro aufwärts, nach einem kleinen Rücksetzer zurück auf 6,53 Euro nahm der Wert zu Beginn dieser Handelswoche erneut Schwung und ...

