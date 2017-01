Am 10. Januar war nun Mologen an der Reihe, nachdem bekannt wurde, dass der Partner des Biotech-Unternehmens, Aarhus Universitätsklinik aus Dänemark, vom größten US-Pharmaunternehmen Gilead Sciences eine Förderzusage in Höhe von 2,75 Millionen US-Dollar erhalten soll. Inhaltlich geht es dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...