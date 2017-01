Zürich - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat mit neuen Führungsrollen eine Plattform für die nächste Wachstumsphase geschaffen. In der Region Zentraleuropa mit den Kernländern Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das Unternehmen unter der Führung des gebürtigen Schweizers Marcel Nickler seit 2012 um 35 Prozent gewachsen. Zudem hat BearingPoint in den letzten beiden Jahren neue Länderpräsenzen in Italien und Tschechien gegründet und zwei weitere Standorte in Rumänien eröffnet.

Diese sechs Länder wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in zwei neuen Regionen gebündelt: GCR (Germany, Czech Republic, Romania) und SIA (Switzerland, Italy, Austria). Die Aufteilung erlaubt es, die Kompetenzen und Kapazitäten in der Organisation optimal zu balancieren und erleichtert es damit, den Fokus noch besser auf die Wachstumstreiber Software Solutions und Innovationen in der Geschäftstransformation auszurichten.

Iris Grewe, Bank- und Kapitalmarktspezialistin aus Zürich, übernimmt die Leitung der Region SIA und wird zudem in das globale Management Committee von BearingPoint berufen.

Die Leitung der Region GCR übernimmt Kiumars Hamidian, der auch weiterhin die firmenweite Verantwortung für das Serviceportfolio des Unternehmens trägt.

Der bisherige Leiter der Region Zentraleuropa, Marcel Nickler, übernimmt die Verantwortung für den weiteren Ausbau der globalen Präsenz. Dazu gehören sowohl der Ausbau eigener Standorte ausserhalb Europas wie auch die strategischen globalen Allianzen. Nickler hat in über 16 Jahren als Managementberater eine sehr hohe Reputation erworben. Er sitzt im Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes und war Präsident der ASCO, der Vereinigung der Managementberater in der Schweiz.

"Ich freue mich sehr darüber, dass wir diese drei Schlüsselpositionen mit so erfahrenen und bewährten Beratern wie Iris Grewe, Kiumars Hamidian und Marcel Nickler besetzen konnten. Mit der neuen Organisation können wir uns noch besser auf das fokussieren, was unsere Kunden zunehmend erwarten: Technologiepakete, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...