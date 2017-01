Interlaken - Die Schilthornbahn hat eine neue Buchungssoftware installiert, die den raschen Online-Kauf der Tickets ermöglicht. Wartezeiten für den Ticketkauf an der Kasse entfallen und das Reiseerlebnis beginnt bereits mit der Buchung.

"Ab sofort können unsere Gäste ihre Tickets für den Ausflug auf das Schilthorn oder auf den Allmendhubel online über unsere Internetseite buchen", freut sich Michelle Wyss, Leiterin Produkte bei der Schilthornbahn AG. Im Dezember 2016 wurde die TrekkSoft-Software in Betrieb genommen. Der Gast erhält mit der Online-Buchung einen QR-Code auf sein mobiles Gerät, auch "Print@Home" ist möglich. Statt eines physischen Tickets wird der Code mittels Trekksoft-App von den Kabinenführern gescannt und die Fahrt kann losgehen. Die Bezahlung erfolgt ebenfalls online via Kreditkarte. "Mit dieser erweiterten Buchungsmöglichkeit entfallen mögliche Wartezeiten an der Kasse, der Ausflug wird spontaner und das Erlebnis beginnt bereits bei der Buchung", beschreibt Wyss.

TrekkSoft - international ...

Den vollständigen Artikel lesen ...