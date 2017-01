Düsseldorf - Im November konnte die Industrieproduktion in Großbritannien um 2,1% gg. Vm. zulegen und somit den mehrheitlich erwarteten Zuwachs von 0,5% gg. Vm. deutlich abhängen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die britischen Unternehmen hätten die Produktion unter anderem im Energiebereich wieder spürbar steigern können, da ein wichtiges Ölfeld im November wieder in Betrieb habe genommen werden können, nachdem Wartungsarbeiten die Förderung im Oktober verhindert hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...