Schwarzach am Main - Mit einem Plus von knapp 40 Prozent auf Jahressicht gehört die BASF-Aktie (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) zu den Top-Performern im DAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal".2017 dürfte es weiter aufwärts gehen. Davon sei zumindest die DZ BANK überzeugt. Der zuständige Analyst habe den fairen Wert für die Aktie von 89 auf 100 Euro angehoben. Er verweise dabei unter anderem auf die im Vergleich zum US-Wettbewerber Dupont attraktive Bewertung des Papiers. Aber es gebe auch kritische Stimmen: Bernstein etwa rate weiterhin zum Verkauf. BASF gehöre zu den Unternehmen, die aufgrund ihres starken Europa-Geschäfts darunter leiden dürften, dass sie Rohstoffe in Dollar kaufen und in Britischen Pfund oder Euro verkaufen würden, habe es geheißen. Wer daher restriktiver vorgehen möchte, könnte einen Blick auf eine Express-Anleihe (ISIN DE000LB1EAC9/ WKN LB1EAC) der LBBW werfen. (Ausgabe 01/2017) (12.01.2017/alc/n/a)

