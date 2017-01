Köln (ots) - Mit "Home - Ein smektakulärer Trip" schuf DreamWorks Animation, das kalifornische Studio hinter "Shrek" oder "Madagascar", einen Animationsfilm, der weltweit die Fans in seinen Bann zog. Das humorvolle Abenteuer der Protagonistin Tip, einem jungen Teenager-Mädchen, und ihres außerirdischen Freundes Oh, dem wohl größten Angsthasen dieser Galaxie, begeisterte kleine wie große Zuschauer. Jetzt geht die Geschichte des ungleichen Gespanns weiter: Ab Montag, 20. Februar, zeigt SUPER RTL die Zeichentrickserie "Home - Zuhause bei Tip & Oh" (USA 2016) immer wochentags um 13.35 Uhr erstmalig im deutschen Fernsehen.



Nach der nervenaufreibenden Odyssee im Kinofilm, an deren Ende Tip ihre Mutter wiederfinden konnte und Oh gar zum gefeierten Helden der außerirdischen Spezies Boovs aufstieg, ist ein wenig Ruhe im Alltag der beiden Protagonisten eingekehrt. Die Boovs haben sich auf der Erde niedergelassen, Oh ist festes Mitglied von Tips Familie. Gemeinsam mit Mutter Lucy und dem Kater Schwein lernen die beiden, was es heißt, sich richtig zuhause zu fühlen. Dabei zeigt sich immer wieder, dass die abenteuerhungrige Tip und der äußerst enthusiastische Oh ein hervorragendes Gespann abgeben. Doch im Stillen wartet der hinterhältige Smek darauf, sich endlich an Oh rächen zu können. Glücklicherweise können sich Tip und Oh stets darauf verlassen, dass sie einander auch in ausweglos erscheinenden Situationen immer wieder aus der Patsche helfen können...



