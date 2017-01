Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium hat ein positives Fazit der Konjunkturentwicklung des Jahres 2016 gezogen, in dem die deutsche Wirtschaft nach neuesten Angaben des Statistischen Bundesamtes um 1,9 Prozent wuchs. "Das positive Jahresergebnis unterstreicht, dass sich die Konjunktur in Deutschland im Jahresschlussquartal 2016 belebt hat", erklärte das Ministerium in seinem Monatsbericht. "Die verhaltene Entwicklung im dritten Quartal ist überwunden."

Darauf deuteten unter anderem solide Produktions- und Umsatzzahlen der Industrie hin. Nach der Analyse der Konjunkturexperten von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich die Bautätigkeit in den vergangenen Monaten ebenfalls positiv entwickelt, und das außenwirtschaftliche Umfeld stelle sich etwas freundlicher dar. "Insgesamt bleibt das Bild einer soliden, stark binnenwirtschaftlich getriebenen Konjunktur bestehen", konstatierte das Ministerium.

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe dürfte nach den dortigen Einschätzungen im Jahresschlussquartal "insgesamt spürbar zugenommen haben". Auftragseingänge und Stimmungsindikatoren sprächen für einen guten Start in das Jahr 2017. Eine leicht anziehende globale Konjunktur lasse zudem die Exporte wieder steigen, und der private Konsum erhalte weiterhin zuverlässige Impulse vom Arbeitsmarkt, hieß es weiter.

