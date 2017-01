Hamburg (ots) -



Die Nachfrage nach PR-Content ist ungebrochen. Monatlich rund sieben Millionen Besuche verzeichnete Presseportal.de im vergangenen Jahr. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 30 Prozent für das Angebot der dpa-Tochter news aktuell. Presseportal.de rangiert damit zahlenmäßig auf dem gleichen Niveau wie die Tageszeitungen BZ oder Augsburger Allgemeine. Gleichzeitig hat auch die Wirkung der Presseportal-Inhalte im Social Web deutlich zugenommen. Das Teilen und Liken des PR-Contents nahm um mehr als ein Drittel zu.



Presseportal.de ist die reichweitenstärkste Plattform für PR-Content in Deutschland. Unternehmen und Organisationen beauftragen news aktuell mit der Veröffentlichung ihrer Inhalte auf dem Portal. Ihr Ziel: Mehr Reichweite und Wirksamkeit erzeugen für Pressearbeit, PR und Storytelling.



- Presseportal.de verzeichnete 2016 im Monatsschnitt sieben Millionen Besuche via Desktop, Tablet und Smartphone Browser (Quelle: IVW).



- Presseportal.de konnte 2016 seine Wirkung im Social Web deutlich ausbauen. Um 38 Prozent nahm das Liken und Teilen zu. Mehr als 200.000 mal pro Monat wurden die PR-Inhalte auf Facebook, Twitter und anderen Netzwerken gepostet. (Quelle: 10000flies.de)



- Insgesamt haben mehr als 32.000 Journalisten, Blogger und andere Influencer PR-Inhalte per Mail abonniert. Ein Abo umfasst einzelne Newsrooms oder ganze Themenpakete.



- Mehr als eine Million Sitzungen pro Monat verzeichnet die Presseportal App im abgelaufenen Jahr (1,2 Millionen). Die Anwendung ist für Apple- und Android-Smartphones kostenlos erhältlich. In den Stores wird die App mit durchschnittlich viereinhalb Sternen bewertet.



"Presseportal.de ist eine tolle Erfolgsstory, von der mittlerweile die gesamte PR-Branche profitiert", sagte Frank Stadthoewer, Geschäftsführer von news aktuell. "Die Branche braucht einen zentralen Platz, an dem PR-Content gesammelt und strukturiert wird. Das erhöht insgesamt die Sichtbarkeit von PR-Inhalten bei Google. Suchmaschinen belohnen starke Portale. Die aktuellen Zahlen geben uns und unseren Kunden recht", so Frank Stadthoewer weiter.



"In unserer Mediengesellschaft müssen Unternehmen gute Geschichten erzählen, um im riesigen Angebot gehört zu werden", sagte Edith Stier-Thompson, ebenfalls Geschäftsführerin von news aktuell. "Gute Stories brauchen eine starke Plattform, um ihre Leser zu finden. Unser Presseportal unterstützt das multimediale Storytelling und erreicht Journalisten, Blogger und Influencer gleichermaßen. Bilder, Töne und Videos verstärken die Wirkung der Geschichten und steigern die Besucherzahlen", erläutert Edith Stier-Thompson.



Auf Presseportal.de veröffentlicht news aktuell seit 1996 die Mitteilungen, Fotos, Audiobeiträge und Videos seiner Kunden. Das Portal der dpa-Tochter hat sich zu einer zentralen Anlaufstelle für alle Menschen entwickelt, die im Internet auf der Suche nach originären Informationen von Unternehmen, Organisationen und staatlichen Stellen sind. Alle Inhalte des Presseportals können honorarfrei genutzt, in Sozialen Netzwerken geteilt und als Mail-Newsletter oder Feed abonniert werden. Die Presseportal App wurde bisher von einer halben Million Nutzern heruntergeladen. Presseportal.de verzeichnet pro Monat sieben Millionen Besuche (unabhängig ermittelt von IVW).



