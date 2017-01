Hannover - Das Jahr 2016 ist für die deutsche Wirtschaft ein phantastisches geworden, so die Analysten der Nord LB. Die Wirtschaft sei um 1,9% gewachsen. Dies reflektiere sich auch in einer hohen Beschäftigung und einem geringen Verschuldungswachstum. Die aktuellen Konjunkturindikatoren würden auch einen sehr guten Start in das neue Jahr versprechen.

