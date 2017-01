Schwarzach am Main - Linde (ISIN DE0006483001/ WKN 648300)-Aktien standen zuletzt unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Grund sei eine Studie von Merrill Lynch gewesen. Die Fusion mit Praxair dürfte zwar langfristig den Unternehmenswert steigern, kurzfristig sei das Potenzial der Aktie aber begrenzt, so die Analysten der Investmentbank. Der Zusammenschluss dürfte sich auch wegen der Kontrolle der Wettbewerbsbehörden hinziehen. Sie hätten Linde daher von "Buy" auf "Neutral" abgestuft bei einem unveränderten Kursziel von 168 Euro. Auch die Deutsche Bank habe den Daumen gesenkt: Der zuständige Analyst sehe den geplanten Zusammenschluss nun vor allem als "Geduldsspiel". Auch sei die derzeitige Bewertung nicht sonderlich attraktiv. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger eher Seitwärtsprodukte ins Auge fassen, etwa eine PROTECT Aktienanleihe (ISIN DE000HU8HN22/ WKN HU8HN2) von HypoVereinsbank onemarkets. (Ausgabe 01/2017) (12.01.2017/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...