NEUHAUSEN, SCHWEIZ und NEW YORK, NY, USA -- (Marketwired) -- 01/12/17 -- NRF Big Show & EXPO -- Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com) stärkt seine Führungsposition als wichtigster Anbieter für Einzelhändler, die Inventarlösungen implementieren, indem es Produkte von Zebra Technologies in sein wachsendes Portfolio von Drittanbieterlösungen integriert, die es verkaufen, integrieren und betreuen kann. Tyco integriert Zebras mobile RFID-Lesegeräte RFD8500 und MC3190-Z mit seiner Inventarinformations-Software TrueVUE Inventory Intelligence, um so stabile Lösungen anzubieten, die die Produktverfügbarkeit in den Verkaufsflächen sowie das Kundenerlebnis und Gesamtergebnis für Einzelhändler erheblich verbessern können.

Tyco Retail Solutions betrachtet es als eine Ehre, in Zebras neuem integrierten PartnerConnect-Programm als "Advanced RFID Specialist", "Solution Partner" und "Independent Software Vendor (ISV)" anerkannt worden zu sein. Durch Zebra(R) PartnerConnect erhält Tyco Retail Solutions Zugang zu den marktführenden Zebra-Produkten und -Dienstleistungen, um seinen Einzelhandelskunden End-to-End-Unternehmenslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit der Ladengeschäfte steigern.

"Einzelhändler wenden sich an uns als einen vertrauenswürdigen Berater, wenn es um Design, Einsatz und Umsetzung von Inventarprojekten geht, die den Anforderungen des Händlers angepasst werden können und verlässliche Verbesserungen wesentlicher Leistungskennzahlen der Ladengeschäfte im zweistelligen Bereich liefern", so Brent Brown, Inventory Intelligence General Manager, Tyco Retail Solutions. "Wir wissen diese Rolle zu schätzen und freuen uns darauf, Zebras Produkte in unser Angebot einzubinden, um den Händlern dabei zu helfen, die vernetzten Verbraucher von heute zufriedenzustellen."

Tycos TrueVUE-Lösungen auf RFID-Basis werden in mehr als 1.800 Ladengeschäften eingesetzt und ermöglichen es den Einzelhändlern, zuversichtlich eine exakte Bestandslokalisierung vorzulegen, um die Erwartungen von Kunden, die mehrere Kanäle verwenden, befriedigen zu können. TrueVUE bietet umsetzbare Daten und ermöglicht eine unternehmensweite Inventartransparenz auf Artikelebene - eine Grundvoraussetzung für die integrierten Handels- und Kundenengagementstrategien von Einzelhändlern im Jahr 2017.

Tyco Retail Solutions' Fachwissen bei der globalen Systemintegration in Verbindung mit einem modernen Portfolio aus innovativer Software, Hardware und ergänzenden Produkten von Drittanbietern (wie denen von Zebra) garantiert, dass Einzelhändler die besten Lösungen für ihr jeweiliges spezielles Umfeld erhalten.

Wenn Sie die neuesten RFID-Lösungen für Inventartransparenz von Tyco und Zebra, die einen erfolgreichen Mehrkanalansatz ermöglichen, erleben möchten, besuchen Sie bitte Stand #1603 bei der NRF Convention & EXPO, "die GROSSE Einzelhandelsmesse", die vom 15. bis 17. Januar 2017 in New York City stattfindet.

Über Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, Teil von Johnson Controls, ist ein führender Anbieter von analysenbasierter Verlustvorbeugung, Inventarintelligenz und Verkehrseinblicken. Tycos Lösungen bieten Echtzeit-Transparenz und vorausschauende Analysen, die Einzelhändlern helfen, ihre Geschäftsergebnisse zu maximieren und das Kundenerlebnis in einer digital gesteuerten Einkaufswelt zu verbessern. Mit mehr als 1,5 Millionen Datenerfassungsgeräten auf dem Einzelhandelsmarkt erfasst Tyco jährlich mehr als 40 Milliarden Besuche von Einkäufern, um Einzelhändlern umsetzbare Erkenntnisse zu vermitteln, wie man eine bessere betriebliche Leistung erbringen könnte. Weltweit trägt Tyco mit seinen führenden Marken Sensormatic(R), ShopperTrak(R) und TrueVUE sowie einer umfassenden Suite von Premium-Sicherheitslösungen zum Schutz von 80 % der 200 weltweit größten Handelsketten bei. Weitere Informationen finden Sie auf TycoRetailSolutions.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter sowie unserem YouTube-Kanal.

Bild verfügbar: http://www2.marketwire.com/mw/frame_mw?attachid=3097549







