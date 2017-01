Messeteam präsentiert 60 Tage lang innovative Produkte bei neun Messeauftritten



Knittelfeld (ots) - Austria Email, der Spezialist für Speicher- und Heizungstechnik, startet mit der Häuslbauermesse Graz am 19. Jänner einen 60tägigen Messe-Marathon. Das Unternehmen ist auf den wichtigsten Branchenmessen, der Energiesparmesse in Wels sowie der ISH in Frankfurt präsent und setzt seinen Fokus auf die sieben Regionalmessen in den Bundesländern. Das Austria Email Messeteam präsentiert auf insgesamt 570 m² bebauter Messefläche 45 Produkte und absolviert einige tausend Transportkilometer.



Austria Email Vorstand Dr. Martin Hagleitner MBA freut sich auf die bisher größte Messetour: "Ob Neubau oder Sanierung, ob Sommer oder Winter, ob Heizung oder Kühlung - es ist für jeden etwas dabei. Bis zu 90% der Energiekosten in einem Haushalt entstehen durch Warmwasser und Raumheizung. Grund genug also, sich nur mit den besten Geräten ausstatten zu lassen. Schluss mit den Energiefressern!"



Zwtl.: Beratung zum Tausch von alten "Strom- und Ölfressern"



An den Messeständen beraten Sie Spezialisten für Warmwasser und Heizungstechnik, wie Sie ihren alten Strom- bzw. Ölfresser gegen einen neuen, passenden und energieeffizienten Warmwasserbereiter oder eine Wärmepumpe von Austria Email tauschen können. Hagleitner: "Machen Sie 2017 zu Ihrem persönlichen Energiesparjahr! In Zeiten, wo die Zinsen am Sparbuch im Keller sind und die Inflation und die Energiepreise steigen, ist eine Investition in die eigenen vier Wände die bessere und zukunftssichere Wertanlage."



Überzeugen Sie sich demnächst persönlich am AE-Messestand auf den Haus & Bau Messen in Graz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt, Wien, Dornbirn, Ried, auf der Energiesparmesse in Wels und der ISH in Frankfurt.



Rückfragehinweis: Austria Email AG Mag. Kerstin Ehgartner (Marketing) 0664/811 44 95 kehgartner@austria-email.at



