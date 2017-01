Klartext: BYD und VW

Liebe Leserin, lieber Leser,

BYD - der chinesische Produzent für Elektro-Autos - setzt verstärkt auf Elektro-Busse. Zudem expandiert BYD regional, zuletzt nach Südamerika.

Chart BYD Aktie

Dargestellt ist die Kursentwicklung in US-Dollar. Quelle: tradingview.com

Konkret: Diese Woche teilte BYD mit, dass man vom argentinischen Umweltministerium als möglicher Lieferant von Elektro-Bussen empfohlen worden ist. Das argentinische Ministerium möchte in diversen Städten E-Busse einführen und schrieb das entsprechend aus. Für die laut Plan 12 Meter langen E-Busse gab es laut BYD fünf Bewerber, und BYD hat nun die Empfehlung erhalten.

In 240 Städten soll es E-Fahrzeuge von BYD geben

Hier sieht es so aus, als ob sich die jahrelange Vorarbeit von BYD nun auszahlen könnte. Denn bereits im November 2011 hat BYD eigenen Angaben zufolge einem argentinischen Ministerium ein "Memorandum of Understanding" unterzeichnet. Im Mai 2016 reisten dann hochrangige Manager von BYD nach Argentinien, um dort den argentinischen Präsidenten sowie den Umweltminister zu treffen. Das könnte sich nun in Aufträgen für die Elektro-Busse wiederspiegeln. Und warum auch nicht? Wenn es eine win-win-win-Situation für alle Beteiligten ist (inklusive Umwelt und Stadtbevölkerung, da Abgase sinken könnten), dann ist das doch erfreulich. BYD verweist dafür, dass bisher in weltweit rund 240 Städten Elektro-Fahrzeuge von BYD fahren.

Dann der Blick auf VW:

Die Volkswagen AG weitet ihre geschäftlichen Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts mit Automobilen weiter aus. So hat der Konzern mitgeteilt, dass die Finanzdienstleistungs-Tochter "Volkswagen Financial Services AG" eine Mehrheitsbeteiligung an der LogPay Transport Services GmbH (LPTS) erworben hat. Was es damit auf sich hat: LPTS ist im Geschäft mit Tankkarten aktiv. Diese werden den Angaben zufolge von diversen Tankstellen akzeptiert - "marken- und anbieterübergreifend". Das klingt noch wenig spektakulär. Interessant wird es aber hier:

Maut: Des einen Leid, des anderen Freud

Laut Volkswagen kann das Angebot von LPTS zusammen mit dem bereits bestehenden Angebot der Volkswagen Financial Services GmbH im Tank- und Servicebereich auch für einen Mautservice genutzt werden. Dabei könnte laut VW die Abrechnung über besagte Tankkarten erfolgen. Mautzahlungen für LKW und PKW könnten so bequem aus einer Hand angeboten werden. Also eine lohnende Übernahme? Um das bewerten zu können, müsste der Kaufpreis bekannt sein. Doch den nannte VW nicht. Mitgeteilt wurde lediglich, dass 51% an LPTS zum 1.1.2017 übernommen worden sind. Verkäufer war demnach die DVB Bank SE. Allerdings müssen die Kartellbehörden dieser Übernahme laut VW noch zustimmen.

