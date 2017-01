Liebe Leser,

die Volkswagen AG weitet ihre geschäftlichen Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts mit Automobilen weiter aus. So hat der Konzern mitgeteilt, dass die Finanzdienstleistungs-Tochter "Volkswagen Financial Services AG" eine Mehrheitsbeteiligung an der LogPay Transport Services GmbH (LPTS) erworben hat. Was es damit auf sich hat: LPTS ist im Geschäft mit Tankkarten aktiv. Diese werden den Angaben zufolge von diversen Tankstellen akzeptiert - "marken- und anbieterübergreifend". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...